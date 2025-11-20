La marche du père noël Saint-Victor
La marche du père noël Saint-Victor samedi 13 décembre 2025.
La marche du père noël
Saint-Victor Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La marche du père noël de Saint-Victor vous propose deux parcours 6 ou 8 kms (5€ et gratuit pour les moins de 12 ans)
Départ 9h30 de la Place Paul Rouchaud
Un repas de noël est proposé à partir de 12h30 (18€ marche + repas ou 20€ repas)
Saint-Victor 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 20 74 05
English : La marche du père noël
The Saint-Victor Santa Claus Walk offers two routes: 6 or 8 kms (5? and free for children under 12)
Departure 9:30 am from Place Paul Rouchaud
A Christmas meal is available from 12:30 pm (18? walk + meal or 20? meal)
German : La marche du père noël
Die Wanderung des Weihnachtsmannes von Saint-Victor bietet Ihnen zwei Strecken: 6 oder 8 kms (5 ? und kostenlos für Kinder unter 12 Jahren)
Start: 9.30 Uhr auf dem Place Paul Rouchaud
Ein Weihnachtsessen wird ab 12.30 Uhr angeboten (18? Marsch + Essen oder 20? Essen)
Italiano :
La passeggiata di Babbo Natale a Saint-Victor offre due percorsi: 6 o 8 km (5? e gratis per i bambini sotto i 12 anni)
Partenza alle 9.30 da Place Paul Rouchaud
Il pranzo di Natale è disponibile dalle 12.30 (18? passeggiata + pasto o 20? pasto)
Espanol : La marche du père noël
El paseo de Papá Noel de Saint-Victor ofrece dos recorridos: 6 u 8 kms (5? y gratuito para los menores de 12 años)
Salida a las 9.30 h de la plaza Paul Rouchaud
A partir de las 12.30 h se ofrece una comida de Navidad (18? paseo + comida o 20? comida)
L’événement La marche du père noël Saint-Victor a été mis à jour le 2025-11-17 par Val de Dronne