La marche du St Joseph Rivière d’ay Sarras
La marche du St Joseph Rivière d’ay Sarras dimanche 12 avril 2026.
Sarras
La marche du St Joseph
Rivière d’ay Complexe sportif Sarras Ardèche
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
+18ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 13:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Parcours de 7Km 250 D+ départ libre entre 13h et 16h et 15 km 550 D+ départ libre entre 13h et 14h30 en autonomie. Ravitaillement à l’arrivée. Les inscriptions se feront sur place juste avant le départ au complexe sportif.
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Rivière d’ay Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes sarrastrail@gmail.com
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English :
7Km 250 D+ free start between 1pm and 4pm and 15 km 550 D+ free start between 1pm and 2:30pm. Refreshments at the finish. Registration on site just before the start at the sports complex.
L’événement La marche du St Joseph Sarras a été mis à jour le 2025-03-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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