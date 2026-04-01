La marche du St Joseph Rivière d’ay Sarras

Sarras

La marche du St Joseph

Rivière d’ay Complexe sportif Sarras Ardèche

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

+18ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 13:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Parcours de 7Km 250 D+ départ libre entre 13h et 16h et 15 km 550 D+ départ libre entre 13h et 14h30 en autonomie. Ravitaillement à l’arrivée. Les inscriptions se feront sur place juste avant le départ au complexe sportif.

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Rivière d’ay Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes sarrastrail@gmail.com

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English :

7Km 250 D+ free start between 1pm and 4pm and 15 km 550 D+ free start between 1pm and 2:30pm. Refreshments at the finish. Registration on site just before the start at the sports complex.

L’événement La marche du St Joseph Sarras a été mis à jour le 2025-03-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche