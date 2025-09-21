La Marche du Temps Profond Martinique cap macré Le Marin

La Marche du Temps Profond Martinique Dimanche 21 septembre, 08h30 cap macré Martinique

Randonnées sur inscription, nombre places très limitées, merci de vous inscrire uniquement si vous êtes sure de pouvoir participer. Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription avec les détails logistiques

La marche du temps profond Martinique est une experience immersive qui propose de revivre les grandes étapes de l’histoire de la terre depuis sa formation il y a 4,6 milliards d’années jusqu’a l’apparition de l’humanité et notre époque. Chaque mètre parcouru symbolise un million d’années, dans une déambulation ponctuée par une création sonore originale, melant récit scientifique ambiance naturelle et textures sonores.

cap macré Plage de cap Macré Le Marin 97290 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/gkmJrPXCfF1PNU8S9 »}] Cette randonnée audio guidée exceptionnelle, portée par la création sonore de l’artiste Yémeja Abatuci, vous fera parcourir 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre et de la Martinique à travers un itinéraire de 4,6 km.

La marche invite à une reconnexion à notre environnement, à travers une écoute profonde et une lecture sensible du territoire. Randonnées sur inscription RDV sur le premier parking de la plage de Cap Macré pour un transfert en bus vers le départ de la randonnée

Jeremy Buval