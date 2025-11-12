La marché gourmand d’Hambach rue du Stade Hambach
La marché gourmand d’Hambach rue du Stade Hambach mercredi 12 novembre 2025.
La marché gourmand d’Hambach
rue du Stade Parking Hambach Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 16:30:00
fin : 2026-02-11 19:30:00
2025-11-12 2025-12-10 2026-01-14 2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12 2026-09-09 2026-10-14
Un rendez-vous mensuel qui réunit producteurs locaux et artisans passionnés, un marché à taille humaine, plein de goûts, de sourires et de bonne humeur.
Venez découvrir, partager et soutenir le savoir-faire d’ici, venez flâner, déguster, discuter… et profiter d’un beau moment en famille ou entre amisTout public
rue du Stade Parking Hambach 57910 Moselle Grand Est +33 6 62 96 49 70 lesgourmandisesdelili57@gmail.com
English :
A monthly event that brings together local producers and passionate artisans, a market on a human scale, full of tastes, smiles and good humor.
Come and discover, share and support local know-how, stroll, taste, chat? and enjoy a great time with family and friends
German :
Ein monatlicher Treffpunkt für lokale Produzenten und passionierte Handwerker, ein Markt mit überschaubarer Größe, voller Geschmack, Lächeln und guter Laune.
Entdecken, teilen und unterstützen Sie das Know-how der Region, bummeln Sie, probieren Sie, diskutieren Sie? und genießen Sie einen schönen Moment mit der Familie oder mit Freunden
Italiano :
Un evento mensile che riunisce produttori locali e artigiani appassionati, un mercato a misura d’uomo, ricco di sapori, sorrisi e buonumore.
Venite a scoprire, condividere e sostenere le competenze locali, passeggiate, assaggiate, chiacchierate e divertitevi con la famiglia e gli amici
Espanol :
Una cita mensual que reúne a productores locales y artesanos apasionados, un mercado a escala humana, lleno de sabores, sonrisas y buen humor.
Venga a descubrir, compartir y apoyar el saber hacer local, pasee, deguste, charle… y disfrute de un rato agradable con la familia y los amigos
