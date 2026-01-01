La marché gourmand d’Hambach rue du Stade Hambach
La marché gourmand d’Hambach rue du Stade Hambach mercredi 14 janvier 2026.
La marché gourmand d’Hambach
rue du Stade Parking Hambach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-14 16:30:00
fin : 2026-02-11 19:30:00
Date(s) :
2026-01-14 2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12 2026-09-09 2026-10-14 2026-12-09
Un rendez-vous mensuel qui réunit producteurs locaux et artisans passionnés, un marché à taille humaine, plein de goûts, de sourires et de bonne humeur.
Venez découvrir, partager et soutenir le savoir-faire d’ici, venez flâner, déguster, discuter… et profiter d’un beau moment en famille ou entre amisTout public
0 .
rue du Stade Parking Hambach 57910 Moselle Grand Est +33 6 62 96 49 70 lesgourmandisesdelili57@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A monthly event that brings together local producers and passionate artisans, a market on a human scale, full of tastes, smiles and good humor.
Come and discover, share and support local know-how, stroll, taste, chat? and enjoy a great time with family and friends
L’événement La marché gourmand d’Hambach Hambach a été mis à jour le 2025-10-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES