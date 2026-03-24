La marche gourmande Bourgueil

La marche gourmande 10 Rue du Picard Bourgueil 2026-04-12

La marche gourmande Bourgueil dimanche 12 avril 2026.

La marche gourmande

10 Rue du Picard Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Balades agrémentées de pauses gourmandes au coeur du vignoble bourgueillois.

2 parcours sont proposés
7 kilomètres avec départ à 9h30
12 kilomètres avec départ à 9h00

Une fouée et un apéritif offerts à l’arrivée.
Balades agrémentées de pauses gourmandes au coeur du vignoble bourgueillois.

2 parcours sont proposés
7 kilomètres avec départ à 9h30
12 kilomètres avec départ à 9h00

Une fouée et un apéritif offerts à l’arrivée. 12  .

10 Rue du Picard Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 12 41 27  esbourgueil.judo@gmail.com

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English :

Strolls with gourmet breaks in the heart of the Burgundy vineyards.

2 routes are available:
7 kilometers departing at 9:30 a.m
12 kilometers departing at 9:00 a.m

A fouée and an aperitif will be offered at the finish.

L’événement La marche gourmande Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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