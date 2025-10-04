La Marche Octobre Rose La Ferté-Bernard

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Echauffement en musique et départ pour la marche animée par la troupe « Les Fées moi rire ». Petit ravitaillement offert à l’arrivée. Profitez des animations du village des Roses Fertoises. Inscriptions au 3 jours et sur www.lesrosesfertoises.fr et sur place le jour J. .

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

