La Marche Octobre Rose La Ferté-Bernard
La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Echauffement en musique et départ pour la marche animée par la troupe « Les Fées moi rire ». Petit ravitaillement offert à l’arrivée. Profitez des animations du village des Roses Fertoises. Inscriptions au 3 jours et sur www.lesrosesfertoises.fr et sur place le jour J. .
La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
