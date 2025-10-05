La Marche Rose Biarritz Biarritz
La Marche Rose Biarritz Biarritz dimanche 5 octobre 2025.
La Marche Rose Biarritz
Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Une Marche Rose initiée par le Rotary Club Bayonne Biarritz Anglet, ouverte à toutes et à tous de 7 à 77 ans, s’élancera le dimanche 5 octobre à 10h15 de la Grande Plage.
Environ 5 km.
Le départ ainsi que l’arrivée se fera du Parvis Sud de la Grande Plage.
9h Retrait des t-shirts, découverte du parcours (avec ou sans les 100 marches)
9h45 Echauffement et yoga géant.
10h15 Départ animé par le groupe Itsas Soinua
11h30 Arrivée + remise d’un totebag garni pour les participant(e)s et muxiko avec le groupe ARROKA
11h30 13h Découverte des stands des associations oeuvrant dans la lutte contre le cancer .
Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 49 45 rotaryproto@gmail.com
