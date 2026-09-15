La Marche Rose – Biarritz Biarritz
dimanche 4 octobre 2026 · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
La Marche Rose – Biarritz
Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 13:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Une Marche Rose initiée par le Rotary Club Bayonne Biarritz Anglet, ouverte à toutes et à tous, s’élancera le dimanche 4 octobre à 10h de la Grande Plage.
Environ 5 km.
Le départ ainsi que l’arrivée se fera du Parvis Sud de la Grande Plage.
9h : Retrait des t-shirts, découverte du parcours (avec ou sans les 100 marches)
9h45 : Echauffement et yoga géant.
10h15 : Départ animé par le groupe Itsas Soinua
11h30 : Arrivée + remise d’un totebag garni, quelques douceurs et une bouteille d’eau pour les participant(e)s et muxiko avec le groupe ARROKA
11h30 – 13h : Découverte des stands des associations oeuvrant dans la lutte contre le cancer .
Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 50 27 rotaryproto@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Marche Rose – Biarritz
L’événement La Marche Rose – Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Tremplin Corps & Graphique Plaza Berri Biarritz 15 septembre 2026
- Conférence : Cap sur le Vendée Globe ! Cité de l’Océan Biarritz 15 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Haatik Dantza & Jone San Martin OTS Théâtre du Casino Municipal Biarritz 15 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Malandain Ballet Biarritz L’Oiseau de feu Boléro Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux Théâtre de la Gare du Midi Biarritz 15 septembre 2026
- Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Rue Saint Martin Biarritz 15 septembre 2026