Informations pratiques

Biarritz

La Marche Rose – Biarritz

Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Une Marche Rose initiée par le Rotary Club Bayonne Biarritz Anglet, ouverte à toutes et à tous, s’élancera le dimanche 4 octobre à 10h de la Grande Plage.

Environ 5 km.

Le départ ainsi que l’arrivée se fera du Parvis Sud de la Grande Plage.

9h : Retrait des t-shirts, découverte du parcours (avec ou sans les 100 marches)

9h45 : Echauffement et yoga géant.

10h15 : Départ animé par le groupe Itsas Soinua

11h30 : Arrivée + remise d’un totebag garni, quelques douceurs et une bouteille d’eau pour les participant(e)s et muxiko avec le groupe ARROKA

11h30 – 13h : Découverte des stands des associations oeuvrant dans la lutte contre le cancer .

Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 50 27 rotaryproto@gmail.com

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English : La Marche Rose – Biarritz

L’événement La Marche Rose – Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz