La marche rose de Quetteville Quetteville dimanche 12 octobre 2025.

Route Orbec Quetteville Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-10-12 09:00:00

8 kms de marche environ entre prairies et forêt !

Participation de 5 euros par personne avec collation à l’issue de la marche. L’intégralité des fonds sera reversé à une association de lutte contre le cancer du sein.

Bandana octobre rose offert à tous les participants.

Au plaisir de vous voir nombreuses et nombreux, la randonnée est ouverte à toutes et tous !

Inscription préalable au 06 66 29 43 78, par mail quettevilleenfete@gmail.com ou sur place à partir de 8h30. .

Route Orbec Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 66 29 43 78

English : La marche rose de Quetteville

approx. 8 km walk through meadows and forest!

Participation: 5 euros per person, with a snack at the end of the walk. All proceeds will be donated to a breast cancer charity.

Pink October bandana offered to all participants.

German : La marche rose de Quetteville

etwa 8 km Wanderung zwischen Wiesen und Wäldern!

Teilnahmegebühr 5 Euro pro Person mit Imbiss am Ende der Wanderung. Der gesamte Betrag wird an eine Organisation zur Bekämpfung von Brustkrebs gespendet.

Bandana rosa Oktober als Geschenk für alle Teilnehmer.

Italiano :

una passeggiata di 8 km tra prati e boschi!

Il costo è di 5 euro a persona, con uno spuntino alla fine della passeggiata. Il ricavato sarà devoluto a un’associazione per la lotta contro il cancro al seno.

Tutti i partecipanti riceveranno una bandana rosa d’ottobre.

Espanol :

un paseo de 8 km por prados y bosques

El precio es de 5 euros por persona, con un tentempié al final de la caminata. Todo lo recaudado se donará a una organización benéfica contra el cáncer de mama.

Todos los participantes recibirán un pañuelo rosa de octubre.

