La marche rose de Quetteville Quetteville

La marche rose de Quetteville
Route Orbec Quetteville Calvados
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
8 kms de marche environ entre prairies et forêt !
Participation de 5 euros par personne avec collation à l’issue de la marche. L’intégralité des fonds sera reversé à une association de lutte contre le cancer du sein.
Bandana octobre rose offert à tous les participants.
Rendez-vous devant la Mairie.
Départ de la randonnée à 9h précises !
Au plaisir de vous voir nombreuses et nombreux, la randonnée est ouverte à toutes et tous !
Inscription préalable au 06 66 29 43 78, par mail quettevilleenfete@gmail.com ou sur place à partir de 8h30. .
Route Orbec Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 66 29 43 78
English : La marche rose de Quetteville
approx. 8 km walk through meadows and forest!
Participation: 5 euros per person, with a snack at the end of the walk. All proceeds will be donated to a breast cancer charity.
Pink October bandana offered to all participants.
German : La marche rose de Quetteville
etwa 8 km Wanderung zwischen Wiesen und Wäldern!
Teilnahmegebühr 5 Euro pro Person mit Imbiss am Ende der Wanderung. Der gesamte Betrag wird an eine Organisation zur Bekämpfung von Brustkrebs gespendet.
Bandana rosa Oktober als Geschenk für alle Teilnehmer.
Italiano :
una passeggiata di 8 km tra prati e boschi!
Il costo è di 5 euro a persona, con uno spuntino alla fine della passeggiata. Il ricavato sarà devoluto a un’associazione per la lotta contro il cancro al seno.
Tutti i partecipanti riceveranno una bandana rosa d’ottobre.
Espanol :
un paseo de 8 km por prados y bosques
El precio es de 5 euros por persona, con un tentempié al final de la caminata. Todo lo recaudado se donará a una organización benéfica contra el cáncer de mama.
Todos los participantes recibirán un pañuelo rosa de octubre.
