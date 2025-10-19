La Marche Rose Trets

La Marche Rose Trets dimanche 19 octobre 2025.

La Marche Rose

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 9h. 1120 avenue Marius Joly Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-19 09:00:00

2025-10-19

Rejoignez la marche solidaire d’Octobre Rose à Trets pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Un parcours de 4,9 km au départ du complexe sportif de la Gardi, ouvert à tous.

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Confrérie de la Saint-Eloi avec le soutien de la ville de Trets organise une marche au départ du complexe sportif de la Gardi en direction du parc Trittia, le dimanche 19 octobre 2025 à 9h au départ du complexe sportif de la Gardi.



Distance à parcourir 4.9km



Les mineurs peuvent s’inscrire à condition d’être accompagné d’un adulte participant le jour de l’évènement.



Attention si vous souhaitez participer également à la Color Run, vous devez effectuer une inscription distincte pour chaque événement. .

1120 avenue Marius Joly Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 23 76

English :

Join the Pink October walk in Trets to support the fight against breast cancer. A 4.9 km route starting from the Gardi sports complex, open to all.

German :

Schließen Sie sich dem Solidaritätsmarsch des Rosa Oktobers in Trets an, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen. Eine 4,9 km lange Strecke, die am Sportkomplex La Gardi beginnt und für alle offen ist.

Italiano :

Partecipate alla camminata di ottobre rosa a Trets per sostenere la lotta contro il cancro al seno. Un percorso di 4,9 km con partenza dal complesso sportivo Gardi, aperto a tutti.

Espanol :

Únase a la marcha Octubre Rosa en Trets para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Un recorrido de 4,9 km con salida desde el complejo deportivo Gardi, abierto a todos.

L’événement La Marche Rose Trets a été mis à jour le 2025-10-06 par Provence Tourisme