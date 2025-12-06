La Mare à sorcières une pièce de théâtre où chacun peut lire un mot… Villers-Cotterêts

La Mare à sorcières une pièce de théâtre où chacun peut lire un mot…

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 11:45:00

2025-12-06

Dans La Mare à sorcières, on rencontre Pierre, qui habite à la campagne et qui connaît par coeur le moindre caillou, la moindre brindille, le moindre insecte. Il y aura aussi Nina qui a beaucoup voyagé, mais la campagne, elle n’y connait rien. Cela ne l’empêche pas d’être curieuse, de poser des questions, et de s’enfoncer dans la forêt, malgré les conseils de Pierre de ne pas y aller toute seule. Il y aurait là une mare, et dans cette mare, des sorcières. Mais cela n’effraie pas Nina, au contraire…

À partir de 9 ans

Quelques mots sur le dispositif

KiLLT Ki-Lira-Le-Texte est un dispositif hybride, théâtral et plastique, imaginé pour transmettre le plaisir des mots, le désir de lire, l’audace de dire ensemble, mais aussi l’importance de s’engager.

Dans un lieu, les mots se retrouvent partout, sur les murs, une assiette, un t-shirt ou dans le creux d’un bras pour ce parcours théâtral et visuel. Le comédien devient guide pour une quinzaine de participants. Il se fait passeur en invitant chacun à prendre part seul ou en chœur –, à lire et à endosser un rôle, passant du statut de spectateur à l’état de lecteur, acteur de l’expérience, en immersion dans le texte. Ce n’est pas une simple mise en lecture, c’est une véritable immersion collective dans le texte d’une pièce de théâtre. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

In La Mare à sorcières, we meet Pierre, who lives in the countryside, and Nina, who has traveled a lot, but knows nothing about the countryside. That doesn’t stop her from being curious, asking questions, and heading off into the forest despite Pierre’s advice not to go alone…

German :

In La Mare à sorcières treffen wir Pierre, der auf dem Land lebt, und Nina, die schon viel gereist ist, aber das Land kennt sie nicht. Das hindert sie nicht daran, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und in den Wald zu gehen, obwohl Pierre ihr rät, nicht allein zu gehen…

Italiano :

In La Mare à sorcières incontriamo Pierre, che vive in campagna, e Nina, che ha viaggiato molto, ma non sa nulla della campagna. Ma questo non le impedisce di essere curiosa, di fare domande e di inoltrarsi nella foresta, nonostante Pierre le consigli di non andare da sola…

Espanol :

En La Mare à sorcières conocemos a Pierre, que vive en el campo, y a Nina, que ha viajado mucho, pero no sabe nada del campo. Pero eso no le impide ser curiosa, hacer preguntas y adentrarse en el bosque, a pesar de los consejos de Pierre de que no se vaya sola…

