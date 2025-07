La mare et ses secrets à Boissey-le-Châtel Boissey-le-Châtel

Allée du Tilly Boissey-le-Châtel Eure

Début : 2025-08-20 10:00:00

fin : 2025-08-20 11:30:00

2025-08-20

En compagnie de notre technicienne mare, venez découvrir les petits habitants peuplant les petits plans d’eau. Nous découvrirons la mare au sein du parc du Château de Tilly à Boissey le Châtel ! Sortie nature en famille.

Durée 1h30 environ gratuit 20 participants maximum accessible aux PMR

Allée du Tilly Boissey-le-Châtel 27520 Eure Normandie +33 2 32 13 53 69 officedetourisme@roumoiseine.fr

English : La mare et ses secrets à Boissey-le-Châtel

The pond and its secrets at Boissey-le-Châtel

Come and discover the little inhabitants of small bodies of water in the company of our pond technician. We’ll discover the pond in the grounds of Château de Tilly in Boissey-le-Châtel! Nature outing for all the family.

Duration approx. 1? hours ? free of charge ? maximum 20 participants ? accessible to wheelchair users

German :

Der Teich und seine Geheimnisse in Boissey-le-Châtel

Entdecken Sie in Begleitung unserer Teichtechnikerin die kleinen Bewohner, die kleine Gewässer bevölkern. Wir entdecken den Teich im Park des Schlosses von Tilly in Boissey le Châtel! Naturausflug mit der ganzen Familie.

Dauer ca. 1,5 Stunden ? kostenlos ? maximal 20 Teilnehmer ? zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Italiano :

Lo stagno e i suoi segreti a Boissey-le-Châtel

Venite a scoprire i piccoli abitanti dei piccoli specchi d’acqua in compagnia del nostro tecnico dello stagno. Esploreremo lo stagno nel parco del Castello di Tilly a Boissey-le-Châtel! Una gita naturalistica per famiglie.

Durata circa 1 ora ? gratuito ? massimo 20 partecipanti ? accessibile alle PRM

Espanol :

El estanque y sus secretos en Boissey-le-Châtel

Venga a descubrir a los pequeños habitantes de las pequeñas masas de agua en compañía de nuestro técnico de estanques. Exploraremos el estanque del castillo de Tilly, en Boissey-le-Châtel Un paseo en familia por la naturaleza.

Duración aprox. 1 hora y media ? gratuito ? máximo 20 participantes ? accesible para PMR

