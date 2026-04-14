La mare, Verger, Grande-Synthe

La mare Dimanche 26 avril, 10h00 Verger Nord

Sorties gratuites / Réservation souhaitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Au Puythouck l’eau est reine et les nombreuses mares du Puythouck accueillent un grand nombre d’espèces animales et végétales. Tentons de découvrir celles qui peuplent nos zones humides.

Verger verger du puythouck Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}]

Le coin aux grenouilles nous montre son univers caché ! week-ends nature la mare

Ville de Grande-Synthe