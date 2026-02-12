La Marguerite, Rando Cyclo/Marche Salles-la-Source
La Marguerite, Rando Cyclo/Marche Salles-la-Source samedi 9 mai 2026.
La Marguerite, Rando Cyclo/Marche
Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le samedi 9 mai, départ 13h30 de la salle des fêtes de Pont les Bains. Plusieurs circuits cyclos/marche, ouverts a tous, organisé par l’ECVD.
Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 03 11 77
English :
Saturday May 9, departing 1:30 pm from the Pont les Bains village hall. Several cyclos/walking circuits, open to all, organized by the ECVD.
L’événement La Marguerite, Rando Cyclo/Marche Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)