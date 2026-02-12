La Marguerite, Rando Cyclo/Marche

Salles-la-Source Aveyron

2026-05-09

2026-05-09

2026-05-09

Le samedi 9 mai, départ 13h30 de la salle des fêtes de Pont les Bains. Plusieurs circuits cyclos/marche, ouverts a tous, organisé par l’ECVD.

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 03 11 77

English :

Saturday May 9, departing 1:30 pm from the Pont les Bains village hall. Several cyclos/walking circuits, open to all, organized by the ECVD.

