La marine à voile et les Hillionnais Espace Palante Saint-Brieuc

La marine à voile et les Hillionnais

Espace Palante 2 rue Ollivier Provost Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Histoire et Patrimoine de Hillion suite au grand succès du livre de Cédric Prigent sur la marine à voile a décidé de renouer avec cette belle série d’exposition proposés depuis 2015.

Cette exposition 2026 La marine à voile et les Hillionnais vous transportera de l’âge du bronze jusqu’au légendaires marins des extrêmes Cap-horniers, Terre-neuvas & Islandais en passant par la compagnie des Indes et les célèbres guerres maritimes napoléonienne, de Crimée ou campagne du Mexique.

Nous vous attendons avec impatience pour vous faire voyager sur ses terribles mais si fascinantes mers et océans. .

Espace Palante 2 rue Ollivier Provost Saint-Brieuc 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 38 50 24

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English :

L’événement La marine à voile et les Hillionnais Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme