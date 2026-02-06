La Marine recrute au Havre Escale du porte-hélicoptères amphibie Mistral Le Havre
18 Quai Joannès Couvert Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Les ven. 27 et sam. 28 mars, de 09h à 17h30, la Marine nationale s’installe sur les quais du port du Havre. Avec l’escale du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral, navire parrainé par la ville du Havre, cet événement dédié à la découverte des métiers et des formations de la Marine nationale, offre une immersion complète dans la vie embarquée de marins, à travers la découverte de ses différents environnements professionnels et ses milieux aéro-maritimes.
Au programme de la journée 28 mars
– Atelier des différentes forces et écoles de la Marine Nationale
– Conférences sur l’engagement et les carrières dans la Marine
– Visite du PHA (Porte Hélicoptère Amphibie) Mistral
Entrée libre sur présentation de la carte d’identité .
