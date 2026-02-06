La Marine recrute au Havre Escale du porte-hélicoptères amphibie Mistral Le Havre

La Marine recrute au Havre Escale du porte-hélicoptères amphibie Mistral

Les ven. 27 et sam. 28 mars, de 09h à 17h30, la Marine nationale s’installe sur les quais du port du Havre. Avec l’escale du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral, navire parrainé par la ville du Havre, cet événement dédié à la découverte des métiers et des formations de la Marine nationale, offre une immersion complète dans la vie embarquée de marins, à travers la découverte de ses différents environnements professionnels et ses milieux aéro-maritimes.

Au programme de la journée 28 mars

– Atelier des différentes forces et écoles de la Marine Nationale

– Conférences sur l’engagement et les carrières dans la Marine

– Visite du PHA (Porte Hélicoptère Amphibie) Mistral

Entrée libre sur présentation de la carte d’identité .

