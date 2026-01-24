La Mariolle Slalom géant Piste Béarnais Bagnères-de-Bigorre

La Mariolle Slalom géant

Piste Béarnais BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le 31 janvier 2026, le Domaine du Grand Tourmalet accueille la 1re édition de La Mariolle, course de ski alpin pour licenciés FFS U8 et U10, sur la piste du Béarnais. Inscriptions via les ski-clubs. Infos sur skiclubcampan.fr

Notez la date et venez encourager nos petits champions ! .

English :

On January 31, 2026, the Domaine du Grand Tourmalet will host the 1st edition of La Mariolle, an alpine ski race for FFS U8 and U10 licensees, on the Béarnais piste. Registration via ski-clubs. Info on skiclubcampan.fr

