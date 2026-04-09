La Marmaille De Mano Solo Bateau El Alamein paris

Embarquée par un accordéon tzigane, des guitares gitanes, un duo basse percussions palpitant tel un Sacré Cœur et cinq grains de voix que vous n’oublierez pas, cette belle marmaille mettra son cœur à nu pour vous raconter la vie à travers les yeux de Mano, celle qu’on aime tant même si c’est pas du gâteau…

Tant que quelqu’un écoutera ma voix, je serai vivant !

Voici les mots que Mano Solo nous livrait de ses tripes, avant de s’envoler. Des mots tendresse, des mots tristesse qui s’entremêlent aujourd’hui dans les voix singulières et attachantes de ce collectif, toutes animées par le même amour de

son verbe et de sa force intarissable. Embarquée par un accordéon tzigane, des guitares gitanes, un duo basse percussions palpitant tel un Sacré Cœur et cinq grains de voix que vous n’oublierez pas, cette belle marmaille mettra son cœur à nu pour vous raconter la vie à travers les yeux de Mano, celle qu’on aime tant même si c’est pas du gâteau…

SAMEDI 18 AVRIL

Bateau El Alamein.

Ouverture pont supérieur 18h30

Début du show 21h00

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée

Tant que quelqu’un écoutera ma voix, je serai vivant !

Voici les mots que Mano Solo nous livrait de ses tripes, avant de s’envoler. Des mots tendresse, des mots tristesse qui s’entremêlent aujourd’hui dans les voix singulières et attachantes de ce collectif, toutes animées par le même amour de son verbe et de sa force intarissable.

Le samedi 18 avril 2026

de 20h00 à 23h59

payant

Des 12,90 en prévente

14€ sur place

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T20:00:00+02:00_2026-04-18T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein 8 port de la gare 75013 paris

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