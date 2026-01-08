La Marmite aux histoires Varrains
La Marmite aux histoires Varrains samedi 10 janvier 2026.
La Marmite aux histoires
Varrains Maine-et-Loire
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Trente minutes d’histoires et de contes sont proposés pour le plaisir de rire, s’étonner, s’émerveiller ou rêver.
Varrains 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 82 39 allonnesbouquine@gmail.com
English :
Thirty minutes of stories and tales for laughter, amazement, wonder and dreams.
