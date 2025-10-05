La Marquise en Rose Octobre Rose Maintenon

La Marquise en Rose Octobre Rose

7 Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Dimanche 2025-10-05 12:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

La ville de Maintenon organise une marche/course de 5km au profit de la Ligue contre le Cancer.

Une marche/course de 5km sera organisée au départ de la place Aristide Briand pour la 2ᵉ édition de cet événement solidaire afin de mobiliser encore plus de participants et atteindre l’objectif des 1000 inscrits. Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer d’Eure-et-Loir pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. 10 .

7 Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 evenementiel@maintenon.fr

English :

The town of Maintenon is organizing a 5km walk/run in aid of the Ligue contre le Cancer.

German :

Die Stadt Maintenon organisiert einen 5 km langen Spaziergang/Lauf zugunsten der Krebsliga.

Italiano :

La città di Maintenon organizza una camminata/corsa di 5 km a favore della Ligue contre le Cancer.

Espanol :

La ciudad de Maintenon organiza una carrera de 5 km a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

