La marquise s’invite au musée Place du 11 novembre Taulignan

La marquise s’invite au musée

Place du 11 novembre Musée de la Soie Taulignan Drôme

11 artistes investissent le musée de la soie et proposent chacun leur propre vision de Madame de Sévigné à l’occasion du quatre-centième anniversaire de sa naissance.

Place du 11 novembre Musée de la Soie Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 12 96 info@musee-soie.fr

English : The marquise visits the museum

11 artists are taking over the silk museum and each offering their own vision of Madame de Sévigné on the occasion of the four hundredth anniversary of her birth.

