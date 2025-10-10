La Marseillaise des ivrognes aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar
La Marseillaise des ivrognes aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar vendredi 10 octobre 2025.
La Marseillaise des ivrognes aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Film Suivi d’un échange avec Ivan Butel, invité pour son roman De silence et d’or.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Film Followed by a discussion with Ivan Butel, invited for his novel De silence et d?or.
German :
Film Anschließend Austausch mit Ivan Butel, der wegen seines Romans De silence et d’or eingeladen wurde.
Italiano :
Film Seguito da una discussione con Ivan Butel, invitato a parlare del suo romanzo De silence et d’or.
Espanol :
Película Seguido de un debate con Ivan Butel, invitado a hablar de su novela De silence et d?or.
L’événement La Marseillaise des ivrognes aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2025-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération