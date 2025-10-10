La Marseillaise des ivrognes aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar

La Marseillaise des ivrognes aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar vendredi 10 octobre 2025.

La Marseillaise des ivrognes aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Film Suivi d’un échange avec Ivan Butel, invité pour son roman De silence et d’or.

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Film Followed by a discussion with Ivan Butel, invited for his novel De silence et d?or.

German :

Film Anschließend Austausch mit Ivan Butel, der wegen seines Romans De silence et d’or eingeladen wurde.

Italiano :

Film Seguito da una discussione con Ivan Butel, invitato a parlare del suo romanzo De silence et d’or.

Espanol :

Película Seguido de un debate con Ivan Butel, invitado a hablar de su novela De silence et d?or.

L’événement La Marseillaise des ivrognes aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2025-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération