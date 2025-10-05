La Marsolienne du Cœur Rue des Stades Merceuil

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud vous invite à venir participer à « La Marsolienne du Cœur » afin de récolter des fonds pour l’association « Le Repère d’Idézen ». Cet évènement sportif propose des circuits adaptés à tous, pour petits et grands. Venez marcher ou courir sur un des deux circuits de 4.5km ou de 9.5km. .

