La Marsolienne du Cœur Rue des Stades Merceuil
La Marsolienne du Cœur Rue des Stades Merceuil dimanche 5 octobre 2025.
La Marsolienne du Cœur
Rue des Stades Complexe sportif Pierre Mignotte Merceuil Côte-d’Or
Tarif : – – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud vous invite à venir participer à « La Marsolienne du Cœur » afin de récolter des fonds pour l’association « Le Repère d’Idézen ». Cet évènement sportif propose des circuits adaptés à tous, pour petits et grands. Venez marcher ou courir sur un des deux circuits de 4.5km ou de 9.5km. .
Rue des Stades Complexe sportif Pierre Mignotte Merceuil 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : La Marsolienne du Cœur
German : La Marsolienne du Cœur
Italiano :
Espanol :
L’événement La Marsolienne du Cœur Merceuil a été mis à jour le 2025-09-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)