La Marsolienne du Cœur Rue des Stades Merceuil

Rue des Stades Complexe sportif Pierre Mignotte Merceuil Côte-d'Or
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Comme chaque année dans le cadre d’Octobre Rose, nous vous attendons nombreux et nombreuses pour notre traditionnelle Marche/Course Solidaire aux Etangs d’Or de Merceuil.
Nous vous donnons dès à présent RDV le Dimanche 05 OCTOBRE 2025 à partir de 9h au Complexe sportif Pierre Mignotte à MERCEUIL (21). Les inscriptions se feront sur place et le départ est prévu pour 10h !
Pour rappel le bénéfice des inscriptions seront intégralement reversé à l’Association « Le Repère d’Idézen », qui vient en aide aux femmes atteintes d’un cancer sur Beaune et alentours, alors nous espérons vous retrouver pour la bonne cause ! .
Rue des Stades Complexe sportif Pierre Mignotte Merceuil 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
