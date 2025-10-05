La Marsolienne du Cœur Rue des Stades Merceuil

Rue des Stades Complexe sportif Pierre Mignotte Merceuil Côte-d’Or

Comme chaque année dans le cadre d’Octobre Rose, nous vous attendons nombreux et nombreuses pour notre traditionnelle Marche/Course Solidaire aux Etangs d’Or de Merceuil.

Nous vous donnons dès à présent RDV le Dimanche 05 OCTOBRE 2025 à partir de 9h au Complexe sportif Pierre Mignotte à MERCEUIL (21). Les inscriptions se feront sur place et le départ est prévu pour 10h !

Pour rappel le bénéfice des inscriptions seront intégralement reversé à l’Association « Le Repère d’Idézen », qui vient en aide aux femmes atteintes d’un cancer sur Beaune et alentours, alors nous espérons vous retrouver pour la bonne cause ! .

Rue des Stades Complexe sportif Pierre Mignotte Merceuil 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

