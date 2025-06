La Mascarade foraine Rouen 5 juillet 2025 17:00

Seine-Maritime

La Mascarade foraine 186 rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

Stands de jeux, buvette animée, entresorts, mystérieuse cabine de Mme Irma et scène musicale l’énergie burlesque de la mascarade foraine investit l’Aître Saint-Maclou !

Dans ce village forain magnifiquement décoré, l’ambiance promet d’être survoltée. Après une fin d’après-midi chargée de découvertes, vous êtes invités à vous parer d’un masque ou d’un costume pour vous joindre à un bal étrange et folklorique

Samedi 5 juillet de 17h à 22h

Cour de l’Aître Saint-Maclou (rue Martainville à Rouen)

Gratuit | Tout public

186 rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : La Mascarade foraine

Game stalls, lively refreshment stalls, entresorts, Madame Irma?s mysterious booth and musical stage: the burlesque energy of the fairground masquerade takes over the Aître Saint-Maclou!

In this magnificently decorated fairground village, the atmosphere promises to be supercharged. After a late afternoon full of discoveries, you’re invited to don a mask or costume and join in a strange, folkloric ball

Saturday, July 5, 5pm to 10pm

Cour de l’Aître Saint-Maclou (rue Martainville, Rouen)

Free admission | All audiences

German :

Die burleske Energie der Jahrmarktsmaskerade zieht in den Aître Saint-Maclou ein!

In diesem wunderschön dekorierten Jahrmarktsdorf verspricht die Stimmung aufgeheizt zu werden. Nach einem späten Nachmittag voller Entdeckungen sind Sie eingeladen, sich mit einer Maske oder einem Kostüm zu schmücken, um an einem seltsamen und folkloristischen Ball teilzunehmen

Samstag, den 5. Juli von 17:00 bis 22:00 Uhr

Hof des Aître Saint-Maclou (rue Martainville in Rouen)

Kostenlos | Für alle Altersgruppen

Italiano :

Bancarelle di giochi, vivaci punti di ristoro, locali, la misteriosa cabina di Madame Irma e un palcoscenico musicale: l’energia burlesca della mascherata da fiera invade l’Aître Saint-Maclou!

In questo villaggio da fiera, magnificamente decorato, l’atmosfera promette di essere supercarica. Dopo un tardo pomeriggio ricco di scoperte, siete invitati a vestirvi con una maschera o un costume e a partecipare a un ballo strano e folcloristico

Sabato 5 luglio dalle 17.00 alle 22.00

Corte dell’Aître Saint-Maclou (rue Martainville, Rouen)

Gratuito per tutti

Espanol :

Puestos de juegos, animados chiringuitos, entresijos, la misteriosa caseta de Madame Irma y un escenario musical: ¡la energía burlesca de la mascarada de feria se apodera del Aître Saint-Maclou!

En este pueblo de feria magníficamente decorado, el ambiente promete ser sobrealimentado. Tras una tarde llena de descubrimientos, le invitamos a vestirse con una máscara o un disfraz y participar en un extraño y folclórico baile

Sábado 5 de julio de 17:00 a 22:00

Cour de l’Aître Saint-Maclou (rue Martainville, Ruán)

Gratis para todos

L’événement La Mascarade foraine Rouen a été mis à jour le 2025-06-23 par Seine-Maritime Attractivité