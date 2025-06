La MasKa BooM ! – Lillebonne 22 juin 2025 14:00

Seine-Maritime

La MasKa BooM ! Place Félix Faure Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 14:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

Date(s) :

2025-06-22

La MasKa BooM ! c’est une invitation à entrer dans un espace dédié à la fête, à la joie et aux paillettes. Tu es un enfant, un adolescent et tu as une folle envie de danser, te défouler, te trémousser ou même de chanter ? Alors viens ! Rejoins-nous à La MasKa BooM !, la super boum masquée !

Viens préparer ta boum !

Mets ton habit de lumière. Tu as fouillé dans l’armoire de ta grand-mère et récupéré une veste à sequins mais tu n’as pas trouvé le body pailleté de Pépé ? Ce n’est pas grave, des costumes à paillettes t’attendent sur place.

Passe au MasK’Atelier à partir de montures de lunettes, de masques de plongée ou de ski, construit ton masque de fête.

Répète une chorégraphie déjantée avec l’aide d’un maître à danser.

Passe sous la douche à paillettes. C’est la dernière étape avant de poser les pieds sur le dance floor et briller de mille feux.

Tu es prêt ! Entre au cœur de la MasKa BooM !, retrouve les maîtres à danser et découvre le DJ.

Juste à côté du dancefloor, tu pourras te reposer sur les tapis et coussins de l’espace Chill Boom. Entre un slow et un pogo, tu pourras t’y désaltérer au bar à sirops.

La MasKa BooM ! c’est une invitation à entrer dans un espace dédié à la fête, à la joie et aux paillettes. Tu es un enfant, un adolescent et tu as une folle envie de danser, te défouler, te trémousser ou même de chanter ? Alors viens ! Rejoins-nous à La MasKa BooM !, la super boum masquée !

Viens préparer ta boum !

Mets ton habit de lumière. Tu as fouillé dans l’armoire de ta grand-mère et récupéré une veste à sequins mais tu n’as pas trouvé le body pailleté de Pépé ? Ce n’est pas grave, des costumes à paillettes t’attendent sur place.

Passe au MasK’Atelier à partir de montures de lunettes, de masques de plongée ou de ski, construit ton masque de fête.

Répète une chorégraphie déjantée avec l’aide d’un maître à danser.

Passe sous la douche à paillettes. C’est la dernière étape avant de poser les pieds sur le dance floor et briller de mille feux.

Tu es prêt ! Entre au cœur de la MasKa BooM !, retrouve les maîtres à danser et découvre le DJ.

Juste à côté du dancefloor, tu pourras te reposer sur les tapis et coussins de l’espace Chill Boom. Entre un slow et un pogo, tu pourras t’y désaltérer au bar à sirops. .

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00

English : La MasKa BooM !

The MasKa BooM! is an invitation to enter a space dedicated to celebration, joy and glitter. Are you a child or teenager with a mad desire to dance, let off steam, shimmy or even sing? Then come along! Join us at La MasKa BooM! the masked super party!

Come and get your party on!

Put on your costume of light. You’ve rummaged through your grandmother’s wardrobe and picked up a sequined jacket, but you can’t find Grandpa’s sequined bodysuit? Don’t worry, there are plenty of sequined costumes waiting for you on site.

Stop by the MasK?Atelier: make your own party mask from eyeglass frames, diving masks or ski masks.

Rehearse a crazy choreography with the help of a dance master.

Take a glitter shower. It’s the last step before stepping out onto the dance floor and shining brightly.

Now you’re ready! Enter the heart of MasKa BooM! to meet the dance masters and discover the DJ.

Right next to the dancefloor, you can relax on the mats and cushions of the Chill Boom area. Between a slow dance and a pogo, you can quench your thirst at the syrup bar.

German :

Die MasKa BooM! ist eine Einladung in einen Raum, der dem Feiern, der Freude und dem Glitzer gewidmet ist. Du bist ein Kind oder ein Jugendlicher und hast Lust zu tanzen, zu toben, zu zappeln oder sogar zu singen? Dann komm doch einfach! Mach mit bei La MasKa BooM!, der maskierten Superparty!

Komm und bereite deine Boom vor!

Zieh dein Lichtkleid an. Du hast den Schrank deiner Großmutter durchsucht und eine Paillettenjacke gefunden, aber nicht den Glitzerbody von Pépé? Das ist nicht schlimm, denn vor Ort warten Glitzerkostüme auf dich.

Schau im MasK?Atelier vorbei: Hier kannst du aus Brillengestellen, Tauch- oder Skimasken deine Party-Maske basteln.

Übe mit einem Tanzmeister eine verrückte Choreografie ein.

Stell dich unter die Glitzerdusche. Das ist der letzte Schritt, bevor du die Tanzfläche betrittst und mit Glitzer und Glanz glänzt.

Du bist bereit! Betritt das Herz der MasKa BooM!, finde die Tanzmeister und entdecke den DJ.

Direkt neben dem Dancefloor kannst du dich auf den Matten und Kissen des Chill Boom-Bereichs ausruhen. Zwischen einem langsamen Tanz und einem Pogo kannst du hier deinen Durst an der Sirupbar löschen.

Italiano :

MasKa BooM! è un invito a entrare in uno spazio dedicato alla festa, alla gioia e ai lustrini. Sei un bambino o un adolescente con una voglia matta di ballare, sfogarti, agitarti o addirittura cantare? Allora vieni con noi! Unisciti a noi a La MasKa BooM! la super festa mascherata!

Vieni a preparare la tua festa!

Indossa il tuo costume luminoso. Avete rovistato nell’armadio della nonna e avete trovato una giacca di paillettes, ma non riuscite a trovare il body di paillettes del nonno? Non preoccupatevi, ci sono tanti costumi di paillettes che vi aspettano.

Venite all’Atelier MasK?e create la vostra maschera da festa con montature di occhiali, maschere da sub o maschere da sci.

Provate una coreografia folle con l’aiuto di un maestro di danza.

Fate una doccia di glitter. È l’ultimo passo prima di scendere in pista e brillare di mille luci.

Ora siete pronti! Entrate nel cuore di MasKa BooM! per incontrare i maestri di ballo e scoprire il DJ.

Proprio accanto alla pista da ballo, potrete rilassarvi sui tappetini e sui cuscini dell’area Chill Boom. Tra un ballo lento e un pogo, potrete dissetarvi al bar degli sciroppi.

Espanol :

MasKa BooM! es una invitación a entrar en un espacio dedicado a la fiesta, la alegría y la purpurina. ¿Eres un niño o un adolescente con unas ganas locas de bailar, desahogarte, contonearte o incluso cantar? Entonces, ¡ven! ¡Únete a nosotros en La MasKa BooM! ¡la superfiesta de máscaras!

¡Ven y prepara tu fiesta!

Ponte tu disfraz de luz. ¿Has rebuscado en el armario de tu abuela y has encontrado una chaqueta de lentejuelas, pero no encuentras el body de lentejuelas del abuelo? No te preocupes, hay muchos disfraces de lentejuelas esperándote.

Acércate al Atelier MasK: crea tu propia máscara de fiesta con monturas de gafas, máscaras de buceo o pasamontañas.

Ensaya una loca coreografía con la ayuda de un maestro de baile.

Date una ducha de purpurina. Es el último paso antes de salir a la pista de baile y brillar con mil luces.

¡Ya estás listo! Entra en el corazón de MasKa BooM! para conocer a los maestros del baile y descubrir al DJ.

Justo al lado de la pista de baile, podrás relajarte en las colchonetas y cojines de la zona Chill Boom. Entre baile lento y pogo, podrás saciar tu sed en el bar de siropes.

L’événement La MasKa BooM ! Lillebonne a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine