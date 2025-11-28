La Masse Théâtre de Chaoué Allonnes

La Masse

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Compagnie Marie Lenfant danse contemporaine à partir de 14 ans 40 minutes

Le Théâtre de Chaoué propose aux compagnies des sorties de résidence en public. C’est l’occasion pour vous de découvrir avant tout le monde une création en cours, un univers en construction, un spectacle en devenir.

Tryptique chorégraphique librement inspiré du texte La Masse de Nicolas Roméas, cette nouvelle pièce de la Compagnie Marie Lenfant explore les notions de masse, de gravité, de pesanteur, d’informe et de plasticité.

Pssst… le petit + de la soirée c’est la performance en live des membres de l’atelier de peinture figurative encadré par Lucas Accary !

A retrouver au Théâtre de Chaoué à Allonnes. .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

English :

Compagnie Marie Lenfant contemporary dance from 14 years 40 minutes

German :

Compagnie Marie Lenfant Zeitgenössischer Tanz Ab 14 Jahren 40 Minuten

Italiano :

Compagnie Marie Lenfant danza contemporanea da 14 anni 40 minuti

Espanol :

Compagnie Marie Lenfant danza contemporánea a partir de 14 años 40 minutos

L’événement La Masse Allonnes a été mis à jour le 2025-10-09 par CDT72