La Mastication des morts, par Pièces et main d’œuvre ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 9 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Théâtre. Une centaine d’occupants du cimetière de Moret sur Raguse qui prennent la parole : soupirs, souvenirs, regrets, secrets, amours, colères… murmures.

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Pièces et main d’œuvre, pour « La Mastication des morts », une pièce de Patrick Kermann.

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h30

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-09T22:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/la-mastication-des-morts-ven-20-jan-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



