La mastication des morts

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-28

Spectacle théâtral en déambulation. Dans cette pièce singulière et bouleversante, Patrick Kermann donne la parole à ceux qui ne l’ont plus.

Les morts se racontent à vous, dévoilent leurs secrets, leurs regrets, leurs éclats de vie… Un théâtre où l’humain affleure dans toute sa fragilité.

Pour cette création, les bénévoles de la Casa Feliz investissent le lieu et vous invitent à déambuler librement dans les salles, le bar et le studio, à votre rythme, à la rencontre de ces voix d’outre-vie qui vous attendent ou surgissent au détour d’un couloir, d’un recoin, d’une pénombre.

Une expérience immersive, intime et sensible, au plus près des âmes qui refusent de se taire.

Spectacle théâtral en déambulation.

Mise en scène Annabelle Amoros

Sur réservation

Participation au chapeau .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A strolling theatrical show. In this unique and moving play, Patrick Kermann gives a voice to those who no longer have one.

L’événement La mastication des morts Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-12-17 par CDT72