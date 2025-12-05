La matière de la peinture Musée d’arts de Nantes Nantes

La matière de la peinture Musée d’arts de Nantes Nantes vendredi 5 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 16:00 – 17:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

Les tableaux sont des objets matériels, et pas seulement des images. Cette conférence explore la matérialité de la peinture, en observant les différents éléments qui la constituent et diverses techniques ; grisaille, fondu, aplat ou dégradé comme vecteurs d’expression artistique.Elle examine comment ces techniques influencent la perception de l’œuvre, en jouant sur la texture, la lumière et la profondeur, et révèlent ainsi les intentions de l’artiste.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees