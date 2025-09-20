La Matière des éléments sur le territoire des Vans. Exposition de photographies de Bruno Di Salvio. Musée des Vans Les Vans

Entrée gratuite au musée, samedi 20 et dimanche 21 septembre (expositions permanentes et temporaires)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Inséparable de son appareil photo, Bruno Di Salvio parcourt avec finesse les territoires de Naves, Brahic, Chassagnes et des Vans.

En petit format, il en capte des vues générales – villages, rivières, bois –ancrant le regard dans le réel, le familier. Mais c’est dans le détail, révélé en grand format, que s’ouvre une autre dimension : celle d’une beauté presque abstraite. L’eau glissant sur la roche, la texture d’un bois moussu, une lumière dans le ciel deviennent matière, forme, vibration.

Ainsi, chaque duo d’images invite à redécouvrir un territoire connu, à la fois dans son ensemble et dans ses secrets.

« Une exposition photographique différente où la matière des éléments de notre territoire rencontre l’art abstrait. Chacun de nous pourra se projeter sur son environnement bien connu… »

— Bruno DI SALVIO

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée des Vans