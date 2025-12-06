La matinale au profit du Téléthon Place de l’Eglise Argelès-Gazost

La matinale au profit du Téléthon

Place de l’Eglise ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Argelès se mobilise pour le Téléthon avec les Associations Octobre Rose, le Handball, Au Fil de l’Aquarelle, l’Accueil des Nouveaux Résidents ANR, l’Union Cycliste du Lavedan UCLet la Médiathèque Municipale

.

Place de l’Eglise ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

English :

Argelès mobilizes for the Telethon with the following associations: Octobre Rose, Handball, Au Fil de l’Aquarelle, Accueil des Nouveaux Résidents ANR, Union Cycliste du Lavedan UCL and Médiathèque Municipale

German :

Argelès mobilisiert sich für den Telethon mit den Vereinen: Rosa Oktober, Handball, Au Fil de l’Aquarelle, Accueil des Nouveaux Résidents ANR, Union Cycliste du Lavedan UCL und der Mediathek der Stadt

Italiano :

Argelès si sta mobilitando per Telethon con le seguenti associazioni: Octobre Rose, Handball, Au Fil de l’Aquarelle, Accueil des Nouveaux Résidents ANR, Union Cycliste du Lavedan UCL e la Médiathèque Municipale

Espanol :

Argelès se moviliza para el Teletón con las siguientes asociaciones: Octobre Rose, Handball, Au Fil de l’Aquarelle, Accueil des Nouveaux Résidents ANR, Union Cycliste du Lavedan UCL y la Médiathèque Municipale

L’événement La matinale au profit du Téléthon Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-11-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65