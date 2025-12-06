La matinale au profit du Téléthon Place de l’Eglise Argelès-Gazost
La matinale au profit du Téléthon Place de l’Eglise Argelès-Gazost samedi 6 décembre 2025.
Place de l’Eglise ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Argelès se mobilise pour le Téléthon avec les Associations Octobre Rose, le Handball, Au Fil de l’Aquarelle, l’Accueil des Nouveaux Résidents ANR, l’Union Cycliste du Lavedan UCLet la Médiathèque Municipale
English :
Argelès mobilizes for the Telethon with the following associations: Octobre Rose, Handball, Au Fil de l’Aquarelle, Accueil des Nouveaux Résidents ANR, Union Cycliste du Lavedan UCL and Médiathèque Municipale
German :
Argelès mobilisiert sich für den Telethon mit den Vereinen: Rosa Oktober, Handball, Au Fil de l’Aquarelle, Accueil des Nouveaux Résidents ANR, Union Cycliste du Lavedan UCL und der Mediathek der Stadt
Italiano :
Argelès si sta mobilitando per Telethon con le seguenti associazioni: Octobre Rose, Handball, Au Fil de l’Aquarelle, Accueil des Nouveaux Résidents ANR, Union Cycliste du Lavedan UCL e la Médiathèque Municipale
Espanol :
Argelès se moviliza para el Teletón con las siguientes asociaciones: Octobre Rose, Handball, Au Fil de l’Aquarelle, Accueil des Nouveaux Résidents ANR, Union Cycliste du Lavedan UCL y la Médiathèque Municipale
