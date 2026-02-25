La matinale de l’emploi Salle des Floralies La Baule-Escoublac

La matinale de l’emploi

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Job dating Presqu’île multisectoriel

Venez rencontrer votre futur employeur !

Près de 70 entreprises et plus de 500 postes proposés

Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, du commerce, de la santé, des espaces verts et des collectivités…

Entrée libre, n’oubliez pas de venir avec vos CV .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 3949

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La matinale de l’emploi La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT44