La matinale de l’entrepreneuriat pour tous Hôtel d’entreprises InnoProd Albi mardi 7 octobre 2025.

La matinale de l’entrepreneuriat pour tous Mardi 7 octobre, 09h00 Hôtel d’entreprises InnoProd Tarn

Sur inscription

# Atelier pour devenir entrepreneur

Des solutions de financement, des conseils et des ateliers pour créer et développer son entreprise !

Programme matinale du 7 octobre 2025

9h : Accueil thé/café et présenttaion des partenaires

: Accueil thé/café et présenttaion des partenaires 9h – 13h : 5 Stands partenaires – Adie, Banque Populiare Occitane, BGE Sud-Ouest, France Travail, URSSAF Midi-Pyrénées, Grand Albigeois

: 5 Stands partenaires – Adie, Banque Populiare Occitane, BGE Sud-Ouest, France Travail, URSSAF Midi-Pyrénées, Grand Albigeois 9h30- 12h45 : Des ateliers pour développer votre boîte – Le B.A.ba de la microentreprise ; Réseaux sociaux et IA ; Augmentez vos revenus en passant au vert

: Des ateliers pour développer votre boîte – Le B.A.ba de la microentreprise ; Réseaux sociaux et IA ; Augmentez vos revenus en passant au vert 13h – 13h30 : Remise des prix créadie

Infos pratiques :

2025 de 9h à 13h30 Hôtel d’entreprises InnoProd , 8 avenue Pierre-Gilles de Gennes à Albi

, 8 avenue Pierre-Gilles de Gennes à Albi Petit-déjeuner offert

Remise du prix créadie à 13h suivi d’un verre de l’amitié

→ Inscription sur le site adie.org

Hôtel d'entreprises InnoProd 8 avenue Pierre-Gilles de Gennes – 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

