LA MATINALE DE L’INDUSTRIE Agence LE MANS SABLONS Le Mans

LA MATINALE DE L’INDUSTRIE Jeudi 20 novembre, 08h45 Agence LE MANS SABLONS Sarthe

Début : 2025-11-20T08:45:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:45:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, nous vous proposons de participer à un circuit découverte du secteur :

Escape Game

Visite des plateaux techniques de la Fab’Academy

Atelier/mise en situation « gestes métiers »

Présentation de l’offre de formation

Rendez vous à 09h30 à l’accueil de la Fab’Academy, situé 1 rue du Ribay 72000 LE MANS Pour s’y rendre : tramway ligne T1- arrêt campus Ribay (Prévoir la matinée)

