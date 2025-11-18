La Matinale de l’Industrie Agence VANNES OUEST Vannes

La Matinale de l’Industrie Mardi 18 novembre, 10h15 Agence VANNES OUEST Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T10:15:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T10:15:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Fabrik Emploi (coopérative d’emploi fondée par la branche professionnelle de la métallurgie UIMM 35-56) et l’Industrie Recrute en Bretagne, s’associent pour vous faire découvrir les offres d’emploi et de formation existantes dans l’industrie et la métallurgie.

Fabrik Emploi et l’Industrie Recrute en Bretagne vous proposent un temps d’échange. Présentez-vous muni(e) de votre CV actualisé.

Agence VANNES OUEST 56000 Vannes Vannes 56000 Nord-Est Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526992 »}]

Fabrik Emploi (coopérative d’emploi fondée par la branche professionnelle de la métallurgie UIMM 35-56) et l’Industrie Recrute en Bretagne, s’associent pour vous faire découvrir les offres d’emploi et #TousMobilisés La semaine de l’industrie