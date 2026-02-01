La matinale des mamans ☕ Nanteuil-le-Haudouin
La matinale des mamans ☕
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
2026-02-17 09:00:00
2026-02-17 12:00:00
2026-02-17
Après le tourbillon du matin, prenez le temps de souffler …
☕ Installez-vous confortablement, savourez une boisson chaude, une délicieuse pâtisserie et partagez un moment tout en douceur, entre mamans
Mardi 17 février
de 9h à 12h
Chez Milie Rose
60440 Oise Hauts-de-France
English :
After the morning hustle and bustle, take a breather …
? Make yourself comfortable, enjoy a hot drink, a delicious pastry and share a gentle moment with other moms?
? Tuesday February 17th
? 9am to 12pm
? At Milie Rose
