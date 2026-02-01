La matinale des mamans ☕

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 09:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Après le tourbillon du matin, prenez le temps de souffler …

☕ Installez-vous confortablement, savourez une boisson chaude, une délicieuse pâtisserie et partagez un moment tout en douceur, entre mamans

Mardi 17 février

de 9h à 12h

Chez Milie Rose

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

English :

After the morning hustle and bustle, take a breather …

? Make yourself comfortable, enjoy a hot drink, a delicious pastry and share a gentle moment with other moms?

? Tuesday February 17th

? 9am to 12pm

? At Milie Rose

L’événement La matinale des mamans ☕ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois