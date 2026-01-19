La matinale des services Agence RENNES SUD Rennes Mardi 3 février, 08h30 Ille-et-Vilaine

Habitants du quartier du Blosne et alentours, cet évènement est fait pour vous. Vous pourrez y rencontrer plusieurs organismes présents dans votre quartier pour vous informer de vos droits : santé, logement, accès au numérique, gestion budgétaire, mobilité, etc.

Merci de vous présenter dans le hall de Rennes Métropole à 8h30 pour que nous puissions vous accueillir et vous exposer le déroulé de la matinée. Vous ferez parti d’une équipe et réaliserez un circuit pour aller à la rencontre des diffé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-03T08:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-03T12:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/556128

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



