La Matinale du Centre Aquatique Les 3 Vagues Romilly-sur-Seine
La Matinale du Centre Aquatique Les 3 Vagues Romilly-sur-Seine dimanche 24 mai 2026.
Romilly-sur-Seine
La Matinale du Centre Aquatique Les 3 Vagues
Allée des 3 Vagues Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 10:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dimanche 24 Mai 2026 De 8h à 10h
Envie de calme et relaxation ?
Le centre aquatique vous attend ! Dans une ambiance sereine, vous pourrez vous détendre tout en profitant des bienfaits de l’eau et du sauna. Terminez votre séance avec un petit plaisir sucré, le petit déjeuner vous est offert. .
Allée des 3 Vagues Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 25 51 00
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English :
L’événement La Matinale du Centre Aquatique Les 3 Vagues Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise
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