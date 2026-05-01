Romilly-sur-Seine

La Matinale du Centre Aquatique Les 3 Vagues

Allée des 3 Vagues Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 10:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dimanche 24 Mai 2026 De 8h à 10h

Envie de calme et relaxation ?

Le centre aquatique vous attend ! Dans une ambiance sereine, vous pourrez vous détendre tout en profitant des bienfaits de l’eau et du sauna. Terminez votre séance avec un petit plaisir sucré, le petit déjeuner vous est offert. .

Allée des 3 Vagues Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 25 51 00

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English :

L’événement La Matinale du Centre Aquatique Les 3 Vagues Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise