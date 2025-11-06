La Matinale Industrie – FABRIK EMPLOI RECRUTE Agence LORIENT MARINE Lorient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:30:00+01:00 – 2025-11-06T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:30:00+01:00 – 2025-11-06T11:30:00+01:00

Valérie SEDANTON sera présente pour cette matinée de l’industrie pour vous accueillir à partir de 9H30 au sein de l’agence France travail de Lorient Marine. Des opportunités d’emploi! Temps d’échange en réunion collective puis à l’issue entretien individuel N’oubliez pas votre curriculum vitae!

Agence LORIENT MARINE 56100 Lorient Lorient 56100 Kervénanec Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513247 »}]

#TousMobilisés La semaine de l'industrie