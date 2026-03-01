La matinée de l’éveil artistique et culturel des tout-petits L’Agora médiathèque-centre social Metz

La matinée de l’éveil artistique et culturel des tout-petits

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 14:00:00

2026-03-21

Un temps d’échanges et une série d’ateliers à partager avec vos enfants de 0 à 3 ans, en collaboration avec la Maison des Bébés de la Ville de Metz et les institutions culturelles partenaires.Parents et futurs parents, venez rencontrer les acteurs de l’éveil artistique et culturel (EAC) à Metz à l’occasion d’une journée d’échanges et de découverte. Des stands et des ateliers permettront de vous informer sur l’offre en matière d’éveil artistique et culturel sur le territoire messin pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.

Des échanges directs avec les professionnels enrichiront vos pratiques éducatives, notamment s’agissant du développement du langage mais aussi de l’ouverture au monde artistique et culturel des jeunes enfants ! En bref, venez découvrir les multiples bénéfices des pratiques artistiques et culturelles dès le plus jeune âge !Consulter le programme completEnfants

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 55 83 00

A time for exchange and a series of workshops to share with your children aged 0-3, in collaboration with the Maison des Bébés de la Ville de Metz and partner cultural institutions.Parents and future parents, come and meet those involved in artistic and cultural stimulation in Metz for a day of exchange and discovery. Booths and workshops will provide information on the range of artistic and cultural activities available in Metz for children aged 0 to 3.

Direct exchanges with professionals will enrich your educational practices, particularly when it comes to language development and opening up young children to the world of art and culture! In short, come and discover the many benefits of artistic and cultural practices from an early age! See the full program

