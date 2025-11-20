La matinée de l’innovation Espace Jacques Louis Lions Grasse

La matinée de l’innovation Espace Jacques Louis Lions Grasse jeudi 20 novembre 2025.

La matinée de l’innovation Jeudi 20 novembre, 09h00 Espace Jacques Louis Lions Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:30:00+01:00

La matinée de l’innovation : » Quand la recherche et l’industrie ne font qu’un «

Venez découvrir comment la rencontre entre scientifiques et industriels façonne les solutions de demain.

Au programme : conférence, échanges d’expériences, présentation de brevets et table ronde.

Un moment privilégié pour tisser des liens, nourrir vos projets et impulser l’innovation locale.

8h45 : Ouverture de la matinée par Monsieur le Président.

Conférence : Le Double Impact Simultané, un outil pragmatique entre science et industrie,

Cas d’usage et REX (chercheurs et industriels).

Mix and Match : Le PUI Med’Innov expose les brevets pouvant être intégrés par les entrepreneurs et industriels.

Table Ronde : L’innovation par l’IA dans l’industrie des Arômes, des Parfums et des Cosmétiques, le bâtiment et le spatial.

Espace Jacques Louis Lions 4 traverse dupont 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbMHU0f-2NauuKQMiXvXlf_GA4HlQfCHNcFfr3jkzQCgjVKQ/viewform »}]

Le Pays de Grasse vous invite à la Matinée de l’Innovation, un rendez-vous dédié aux acteurs qui font avancer la recherche et l’industrie sur notre territoire. conférence table ronde