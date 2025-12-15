La Matinée des Tout-Petits Bibliothèque Château-Salins

La Matinée des Tout-Petits Mercredi 21 janvier 2026, 09h30 Bibliothèque Moselle

Début : 2026-01-21T09:30:00+01:00 – 2026-01-21T10:30:00+01:00

Fin : 2026-01-21T09:30:00+01:00 – 2026-01-21T10:30:00+01:00

Venez partager un temps de lecture suivi d’un atelier sur le thème de la galette des rois, avec vos enfants et ceux que vous accueillez.

Bibliothèque 4 rue des Braisettes Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est rpe@cc-saulnois.fr 06.26.74.03.71

Animation gratuite en partenariat avec les médiathèques et bibliothèques du Saulnois, à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).