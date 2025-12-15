La Matinée des Tout-Petits Bibliothèque Château-Salins

La Matinée des Tout-Petits Mercredi 18 février 2026, 09h30 Bibliothèque Moselle

Venez partager un temps de lecture suivi d’un atelier sur le thème de l’hiver avec vos enfants et ceux que vous accueillez. L’atelier sera une création avec du play maïs.

Bibliothèque 4 rue des Braisettes Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est

Animation gratuite en partenariat avec les médiathèques et bibliothèques du Saulnois, à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).