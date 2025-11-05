La Matinée des Tout-Petits Bilbiothèque Vic-sur-Seille

La Matinée des Tout-Petits Mercredi 5 novembre, 09h30 Bilbiothèque Moselle

Sur inscription

Début : 2025-11-05T09:30:00 – 2025-11-05T10:30:00

Fin : 2025-11-05T09:30:00 – 2025-11-05T10:30:00

Venez partager un temps de lecture et de création autour de Boucles d’Or. Pensez à ramener des chaussons afin d’être plus à l’aise et de respecter le lieu.

Bilbiothèque 2 rue du Secours Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est rpe@cc-saulnois.fr 06.26.74.03.71

Animation gratuite en partenariat avec les médiathèques et bibliothèques du Saulnois, à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).