La matinée des tout-petits Médiathèque Delme

La matinée des tout-petits Mercredi 3 décembre, 09h30 Médiathèque Moselle

Sur inscription

Début : 2025-12-03T09:30:00 – 2025-12-03T10:30:00

Fin : 2025-12-03T09:30:00 – 2025-12-03T10:30:00

Venez partager un temps parent-enfant ou assistant maternel-enfant autour du thème de Noël. Plongeons dans les paillettes, les cadeaux et le Père Noël le temps d’une matinée.

Médiathèque Impasse Saint Germain – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est
rpe@cc-saulnois.fr
06.26.74.03.71

Animation gratuite en partenariat avec les médiathèques et bibliothèques du Saulnois, à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).