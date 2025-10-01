La Matinée des Tout-Petits Médiathèque Insming

La Matinée des Tout-Petits Médiathèque Insming mercredi 1 octobre 2025.

La Matinée des Tout-Petits Mercredi 1 octobre, 09h30 Médiathèque Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T09:30:00 – 2025-10-01T10:30:00

Fin : 2025-10-01T09:30:00 – 2025-10-01T10:30:00

Venez partager un temps de lecture suivie d’une activité sensorielle et créative sur le thème de Boucle d’Or et les 3 Ours. Pensez à ramener des chaussons afin d’être plus à l’aise et de respecter le lieu.

Médiathèque 1 Rue Saint Jacques 57670 Insming Insming 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Animation gratuite en partenariat avec les médiathèques et bibliothèques du Saulnois, à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).