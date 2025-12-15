La Matinée des Tout-Petits Médiathèque Insming

La Matinée des Tout-Petits Mercredi 7 janvier 2026, 09h30 Médiathèque Moselle

Venez partager un temps de lecture suivi d’un atelier sur un thème de saison avec vos enfants et ceux que vous accueillez. Les enfants pourrons réaliser des puzzles et d’autres jeux afin de développer leur motricité fine.

Médiathèque 1 Rue Saint Jacques – Insming Insming 57670 Moselle Grand Est

Animation gratuite en partenariat avec les médiathèques et bibliothèques du Saulnois, à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).