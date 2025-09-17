La matinée des tout-petits Jardin des possibles Orgelet
La matinée des tout-petits Jardin des possibles Orgelet mercredi 17 septembre 2025.
La matinée des tout-petits
Jardin des possibles 27 Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 09:30:00
fin : 2025-09-17 11:30:00
Date(s) :
2025-09-17
La matinée des tout-petits pour les 0-3 ans le 18 septembre de 9h30 à 11h30 au jardin des possibles à Orgelet.
Spectacle participatif, bébés lecteurs, jeux, atelier et éveil musical.
Participation libre au chapeau. Sur inscription. .
Jardin des possibles 27 Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05
English : La matinée des tout-petits
German : La matinée des tout-petits
Italiano :
Espanol :
L’événement La matinée des tout-petits Orgelet a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE