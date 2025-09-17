La matinée des tout-petits Jardin des possibles Orgelet

La matinée des tout-petits

Jardin des possibles 27 Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura

Début : 2025-09-17 09:30:00

fin : 2025-09-17 11:30:00

La matinée des tout-petits pour les 0-3 ans le 18 septembre de 9h30 à 11h30 au jardin des possibles à Orgelet.

Spectacle participatif, bébés lecteurs, jeux, atelier et éveil musical.

Participation libre au chapeau. Sur inscription. .

Jardin des possibles 27 Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05

